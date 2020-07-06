Polis peşlerine düşünce uyuşturucu hapları yola attılar BOLU'da, peşlerine düşen polisleri görünce otomobilden yola uyuşturucu hapları atan Necati İ. (32) ve Adnan Y. (33), kovalamaca sonucu yakalandı.

BOLU'da, peşlerine düşen polisleri görünce otomobilden yola uyuşturucu hapları atan Necati İ. (32) ve Adnan Y. (33), kovalamaca sonucu yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında, TEM yolundan çıkarak, kent merkezine giren otomobil sürücüsünü durdurmaya çalıştı. Otomobil sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta bulunan Necati İ. ve Adnan Y.'nin yola uyuşturucu hapları attıkları tespit edildi. Yapılan arama çalışmalarında yolda ve otomobilin içinde 170 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Necati İ. ve Adnan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Necati İ., 'uyuşturucu madde ticari yapmak'tan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Adnan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA