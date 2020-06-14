Polis peşlerine düşünce motosikleti bırakıp kaçtılar DÜZCE'de motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı.

DÜZCE'de motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. İkili, polis peşlerine düşünce motosikleti yolda bırakıp, izini kaybettirdi.

Olay, gece saatlerinde, D-655 yolu Yığılca kavşağında meydana geldi. Polis, trafiği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 81 FL 009 plakalı motosikletin sürücüsünü durdurmak istedi. Sürücü, 'dur' ihtarına uymayarak, motosikleti de trafik polislerinin üzerine sürüp, kaçmaya başladı. Sürücü ve arkasındaki kişi, polisin takibi sonrası yakalanacaklarını anlayınca Sancaklar Mahallesi Torlak Sokak'ta motosikleti bırakarak, izini kaybettirdi. Asayiş Şubesi ekiplerinin takibiyle motosiklet bulunurken, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Motosiklet, trafikten menedilerek, yediemin otoparkına götürüldü.

Kaynak: DHA