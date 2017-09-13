Polis, Pazarda Kuş Uçurtmuyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde emniyet ekipleri, çarşamba günleri kurulan halk pazarında adeta kuş uçurtmuyor.



Kasaba ve köylerden ilçe merkezine alışveriş için gelen yoğun kalabalığın huzur ve güvenliğini sağlayan polis ekipleri, ilçe dışından gelen ve şüpheli gördükleri kişileri takip ediyor. Kapkaç ve dolandırıcılığa karşı özellikle çarşamba günleri sıkı tedbir alan polis, şüpheli gördüğü kişilerin kimlik kontrolünü yapıyor. Polisin tedbirleri halkın büyük takdirini kazanırken, alınan önlemlerle ilçede kapkaç ve dolandırıcılık tarzı olaylarındaki düşüş dikkat çekiyor. - BALIKESİR