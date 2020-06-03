Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti Kütahya'nın Emet ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında 0-18 yaş gurubu çocuklar, uzun süre sonra dışarı çıktı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında 0-18 yaş gurubu çocuklar, uzun süre sonra dışarı çıktı. Parklara ve sokaklara akın eden çocuklar güzel havanın tadını çıkardı.

11 Mart'tan bu yana geçen 3 aya yakın süreçte evlerinden belirli günlerde kısıtlı saatlerde dışarı çıkabilen 18 yaş altı çocuklar, saat 14.00 itibarı ile hükümetin belirlediği kurallar çerçevesinde ebeveynleriyle birlikte parklara, cadde ve sokaklara koştu.

Bir anda ilçeyi cıvıl cıvıl bir hale getiren miniklere, Emet Emniyet Müdürlüğü Personeli çikolata, meyve suyu ve kek ikramında bulundu. Polis amcaları, polis ablaları ve bekçilerin kendilerine ikram ettikleri meyve sularını, çikolataları ve kekleri afiyetle yiyen minikler, onlarla konuşup polis mesleği hakkında sorular sordular. Bir çok çocuk büyünce polis olmak istediğini söyledi. Çocuklar daha sonra maskelerini de taktıktan sonra güzel havanın tadını oyunlar oynayarak sürdürmeyi ihmal etmediler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA