Polis park ve sokakları tek tek gezerek 'Evde kal' çağrısı yaptı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Korona virüs salgınına karşı ekipler halinde sokakları, parkları tek tek dolaşarak vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Korona virüs salgınına karşı ekipler halinde sokakları, parkları tek tek dolaşarak vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı. Güneşli havayı fırsat bilerek parklara giden bazı vatandaşlar, polis ekiplerinin uyarılarını dikkate alıp, teşekkür ederek evlerinin yolunu tuttu.

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele eden Türkiye'de alınan önlemler sonrasında, vatandaşlar Sağlık Bakanlığınca yapılan "Evde kal" uyarılarını dikkate alarak sokağa zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya başladı. Ardından geçtiğimiz günlerde ise, İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada; 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına sınırlama getirildi. Gerçekleşen sınırlamanın ardından özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ihtiyaçlarını 155 Polis İmdat ve zabıta ihbar hatlarına bildirerek görevli personellerce gidermeye çalıştı.

'Polis ekipleri park ve sokakları tek tek dolaşıyor'

Eskişehir'de de, Korona virüs salgınına karşı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yapılan uyarıları dikkate almayan veya kendince esnetmeye çalışan vatandaşları hem ekip aracı megafonuyla hem de sosyal mesafeyi gözetip birebir görüşerek tek tek salgın hakkında bilgilendirdi. Virüs salgınının önlenmesi için 'Evlerinde kalmaları' hususunda uyarılarda bulunan polis ekiplerine, vatandaşlardan "Hemen eve gidiyoruz" şeklinde yanıtı geldi. Duyarlı insanlar ekiplerin bilgilendirmesi sonra teşekkür ederek evlerinin yolunu tuttu.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in polis ekiplerine hitaben yaptığı konuşmada ise, "İlgili tüm ekiplerimiz 65 ve yaş üstü vatandaşlarımızı gördükleri zaman duyarsız kalmayacaklar. Evde kalmalarının, kendi sağlıkları açısından önemli olduğunu beyan edip nazik bir ifade ile vatandaşlarımızı eve dönmeleri ve evde kalma noktasında tekrar uyaracaklardır. Bütün personelimiz bu konuda duyarlı olacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA