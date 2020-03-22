Polis park ve bahçelerde oturan 65 yaş üzerini evlerine gönderiyor Kilis'te polis, park ve bahçelerde oturan 65 yaş ve üzerini evlerine gönderiyor.

Kilis'te polis, park ve bahçelerde oturan 65 yaş ve üzerini evlerine gönderiyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üzerindekilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tedbirler aldı. Yaşlıların yoğunlukta oturdukları park ve bahçeleri kontrol ederek, 65 yaşının üzerinde olanları evlerine gönderen polis, korona virüs nedeniyle 65 yaş ve üzerinde olanların evlerinden dışarı çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle evlerine gitmelerini istiyor. Bazı yaşlılar, evlerine giderken, bazıları da karardan haberleri olmadığını ifade ettiler. Bir yaşlı vatandaş uygulamanın doğru olduğunu, kararı desteklediklerini ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA