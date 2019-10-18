Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor

Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor

Polis Özel Harekat takviyesi sürüyorKİLİS - Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatı devam ediyor.

18.10.2019 22:20

Polis Özel Harekat takviyesi sürüyor

KİLİS - Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgesinde görev yapacak Polis Özel Harekat timleri ile araçlarının Kilis'e sevkıyatı devam ediyor.

Doğu ve Batı illerinden yola çıkarak Gaziantep üzerinden Kilis'e gelen Polis Özel Harekat timleri ve zırhlı araçlar, Öncüpınar konaklama tesisine giriş yapıyor. Bölgeye sevkıyat devam ediyor.

Kaynak: İHA
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