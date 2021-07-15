Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasında

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğünün yeni hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.

Edremit ilçesindeki hizmet binasının açılışı dolayısıyla yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Bölgede PÖH'e olan ihtiyacın her geçen gün arttığını ifade eden Vali Bilmez, şunları söyledi:

"PÖH'ün önceki binası çok küçüktü. Sınır güvenliği için geçen yıl il dışından PÖH'ler ilimize görevlendirildi. İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün değerlendirmeleri sonucunda yeni yapılan binanın PÖH'e devredilmesi kararlaştırıldı. Burada personelimiz hem spor yapabilecek hem de araçların bakımı yapılacak. Arkadaşlarımız yeni binada görevlerini daha rahat yapabilecek. Polisimiz bölgemizin konumundan dolayı asker gibi cephede, ülke sınırlarında görev yapıyor. Rabbim polisimizi, askerimizi, güvenlik korucularımızı her türlü kazadan, beladan muhafaza etsin, Allah ayaklarına taş değdirtmesin. Zaman zaman üzücü olaylar yaşıyoruz. Dün Hakkari'de bir emniyet müdür yardımcımız şehit oldu. Allah ona rahmet eylesin. Bu tesisimizin teşkilatımıza, ilimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere de tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. "

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Mehmet Emin Bilmez ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Yeni binamızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Arifesinde bulunduğumuz 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatandaşlarımızla sırt sırta verilerek adeta bir tarih yazıldı. Bu düşüncelerle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. " dedi.

Kurban kesimi ve okunan dualar sonrasında hizmet binasının açılışı yapıldı.

Açılış törenine Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Vali Yardımcısı Meral Uçar Arpa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, kurum amirleri ve çok sayıda özel harekat polisi katıldı.

Kaynak: Habermetre