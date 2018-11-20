Polis Özel Güvenlik Görevlilerine Uyuşturucu Semineri Verdi

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından, özel güvenlik görevlilerine Narkorehber kapsamında uyuşturucu konusunda seminer verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve KYK Yurtlarında görev yapan 220 özel güvenlik görevlisine uyuşturucu semineri düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Derbent Yerleşkesi konferans salonunda programda, uyuşturucu ile mücadelede ailenin ve toplumun önemi, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar, uyuşturucu maddeler ile bu maddeleri kullanan şahıslarda meydana gelen ruhsal ve bedensel değişiklikler konuları anlatıldı.

Ayrıca özel güvenlik görevlilerinin kolluk birimlerine nasıl daha etkin destek sağlayabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.