Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı - Haberler
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Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, karakolun önündeki polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, karakolun önündeki polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı.

Olay, 19 Mayıs Caddesi Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi önünde meydana gelmişti. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu değerlendirilen K.T., karakolun önünde duran polis otosunun üzerine yanıcı madde dökerek yaktı. Aracı ateşe veren şahıs uzaklaşmak isterken, görevli polisler tarafından gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen K.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Polis otosunu ateşe veren şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kocaeli, Gölcük, Mayıs, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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