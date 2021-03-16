Polis otosuna çarpıp kaçarken, 1 kilo uyuşturucuyu tarlaya atan baba ve oğlu yakalandı
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Polis otosuna çarpıp kaçarken, 1 kilo uyuşturucuyu tarlaya atan baba ve oğlu yakalandı

16.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:05

Polis otosuna çarpıp kaçarken, 1 kilo uyuşturucuyu tarlaya atan baba ve oğlu yakalandı Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, polis otosuna çarpıp kaçan baba ve oğlu, kovalamaca sonucu tarla içerisinde yakalanırken, şahısların tarlaya attığı 1 kilo uyuşturucu madde...

Polis otosuna çarpıp kaçarken, 1 kilo uyuşturucuyu tarlaya atan baba ve oğlu yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, polis otosuna çarpıp kaçan baba ve oğlu, kovalamaca sonucu tarla içerisinde yakalanırken, şahısların tarlaya attığı 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, R.K ve M.K'nın İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların aracını tespit eden ekipler, araca Felahiye ilçesi girişinde müdahale etti. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar, polis otosuna çarptıktan sonra kaçtı. Bir süre kovalamacadan sonra kaçamayacaklarını anlayan R.K. ve M.K., araçtan inerek yaya olarak kaçtıkları tarla içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Yapılan aramalarda şahısların kaçarken attığı 1 kilo 85 gram metamfetamin, 5.20 gram esrar ve 3.60 gram bonzai el geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Polis otosuna çarpıp kaçarken, 1 kilo uyuşturucuyu tarlaya atan baba ve oğlu yakalandı
Polis otosuna çarpıp kaçarken, 1 kilo uyuşturucuyu tarlaya atan baba ve oğlu yakalandı
Polis otosuna çarpıp kaçarken, 1 kilo uyuşturucuyu tarlaya atan baba ve oğlu yakalandı
Polis otosuna çarpıp kaçarken, 1 kilo uyuşturucuyu tarlaya atan baba ve oğlu yakalandı
Polis otosuna çarpıp kaçarken, 1 kilo uyuşturucuyu tarlaya atan baba ve oğlu yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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