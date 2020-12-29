Polis otosu ile otomobilin karıştığı kazada 3 polis yaralandı
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Polis otosu ile otomobilin karıştığı kazada 3 polis yaralandı

29.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:26
Polis otosu ile otomobilin karıştığı kazada 3 polis yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis aracı ile bir otomobil çarpıştı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis aracı ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, ekip otosunda bulunan 3 polis yaralandı.

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bağlı 100. Yıl Mahallesi alt yol Toprak Mahsulleri Ofisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru S.T. idaresindeki 59 A 7276 plakalı resmi ekip otosu ile Altınova Mahallesi'nden şehir merkezine doğru gelen K.O. idaresindeki otomobil çarpıştı. K.O. idaresindeki aracın hatalı sollama yapması sonucu meydana gelen kazada çarpışmanın etkisi ile polis aracında bulunan 3 polis hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ayakta tedavileri yapılan 3 polis memuru taburcu edilirken, polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre aksama yaşanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maddi hasar oluşan 2 aracın çekilmesi ile yoldaki trafik normale döndü. - TEKİRDAĞ

Polis otosu ile otomobilin karıştığı kazada 3 polis yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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