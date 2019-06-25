- Polis otosu ile otomobil çarpıştı: biri polis 2 hafif yaralı

KARABÜK - Karabük'te göreve giden polis otosu ile otomobil çarpıştı. Kazada biri polis, iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Güven idaresindeki 78 DE 167 plakalı otomobil ile şehir merkezine seyir halinde iken Mithat Paşa Caddesi üzerinden göreve giden polis memuru Hasan Öztürk idaresindeki 78 A 4837 plakalı resmi polis otosu ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile polis otosu Kent Güvenliği Yönetim Sistemi direğine çarparak dururken, otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan Birsen Güven, şoka girerek gözyaşlarına boğuldu. Kaza yapan polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 ekiplerince polis memuru Hasan Öztürk ile Birsen Güven Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Gül'de incelemelerde bulunarak yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kısmen trafiğe kapanan yol polis otosunun çekici ile kaldırılması sonrası yeniden açıldı.

Kaynak: İHA