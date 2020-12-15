Polis otomobili itti, çekici görevlisi el salladı
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Polis otomobili itti, çekici görevlisi el salladı

15.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:01

- Polis otomobili itti, çekici görevlisi el salladı Aksaray'da 3'ü çocuk 4 kişinin yaralandığı ve trafiğin aksadığı yolda polis memurları trafiği açmak için kaza yapan otomobili iterken, yardımcı olmak isteyen çekici görevlisi de kameralara "Baba canlı mıyız?" diyerek gülümseyip el salladı.

- Polis otomobili itti, çekici görevlisi el salladı

AKSARAY - Aksaray'da 3'ü çocuk 4 kişinin yaralandığı ve trafiğin aksadığı yolda polis memurları trafiği açmak için kaza yapan otomobili iterken, yardımcı olmak isteyen çekici görevlisi de kameralara "Baba canlı mıyız?" diyerek gülümseyip el salladı.

Kaza, Şifahane Mahallesi Hasas Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasas Caddesi istikametinden Mithat Gürsoy Caddesi istikametine giden Ahmet S. idaresindeki 06 PMV 52 plakalı Ford marka otomobil Nakkaş Kavşağından çıkış yapan Tolga Ö. yönetimindeki 68 ABT 167 plakalı Ford marka otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Gülay Ö. (40), Meryem Ö. (12), Nevzat Ensar Ö. ve Haydar Efe Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kameralara, "Baba canlı mıyız?" deyip gülümseyerek el salladı

Kaza sonrası trafiği aksadığı yolda bir başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, trafiğin biran önce açılması ve sürücülerin mağdur olmaması için yol ortasında bulunan kazalı aracı iterek yolu trafiğe açmak istedi. Polis memurlarının aracı iterek hareket ettirdiği sırada yardımcı olmak isteyen çekici görevlisi kendini görüntüleyen basın mensuplarına gülümseyerek el salladı. Çekici görevlisi ve polis memurlarının yaptığı müdahale sonucu araç yoldan itilerek kenara çekilirken, trafik akışı yeniden sağlandı.

Polis otomobili itti, çekici görevlisi el salladı
Polis otomobili itti, çekici görevlisi el salladı
Polis otomobili itti, çekici görevlisi el salladı
Polis otomobili itti, çekici görevlisi el salladı
Polis otomobili itti, çekici görevlisi el salladı
Polis otomobili itti, çekici görevlisi el salladı
Polis otomobili itti, çekici görevlisi el salladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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