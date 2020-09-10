Polis otomobili bariyere çarptı; 2 polis yaralandı
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Polis otomobili bariyere çarptı; 2 polis yaralandı

ANKARA'da, bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan polis otomobili, bariyere çarptı.

10.09.2020 05:51 | Son Güncelleme: 10.09.2020 05:57

ANKARA'da, bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan polis otomobili, bariyere çarptı. 2 polisin yaralandığı kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsü ise yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Cadde'nde meydana geldi. Keçiören yönüne giden Gökmen P. (21) yönetimindeki 06 CIP 49 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde seyreden ve içerisinde 2 polis memurunun bulunduğu 06 A 5791 plakalı polis otomobilini sıkıştırdı. Polis otomobilinin sürücüsü, sıkıştıran otomobilden kaçmak için manevra yaptığı sırada araç bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bir süre savrulan polis otomobili, dönerek ters istikamette durdu. Kazada araçta bulunan 2 memur yaralanırken, Gökmen P. ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 polis, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 polisin de yarasının ağır olmadığı belirlendi.

Kazaya yol açan ve olay yerinden kaçan otomobilin plakası ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilip, aracın kaçtığı istikamet belirlendi. Yapılan araştırma sonucu kazaya yol açan otomobil Pursaklar ilçesinde yakalandı. Otomobil sürücüsü Gökmen P. ise gözaltına alındı.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis otomobili bariyere çarptı; 2 polis yaralandı

Kaynak: DHA

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