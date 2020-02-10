Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi
Kırşehir'de, polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Kırşehir'de, polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Aşıkpaşa Mahallesinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. E.S., adlı kişinin kullandığı otomobilde arama yapan polis 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 91 adet fişek buldu. E.S., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR