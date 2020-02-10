Polis, otomobilde ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi

10.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:22

Kırşehir'de, polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Aşıkpaşa Mahallesinde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. E.S., adlı kişinin kullandığı otomobilde arama yapan polis 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 91 adet fişek buldu. E.S., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA