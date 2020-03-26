Polis otobüs ve minibüs sürücülerine göz açtırmıyor
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Polis, 3. Sayfa

Polis otobüs ve minibüs sürücülerine göz açtırmıyor

Polis otobüs ve minibüs sürücülerine göz açtırmıyor -Korona virüs tedbirleri için trafik ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi Korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında alınan önlemler çerçevesinde Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma...

26.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:41
Polis otobüs ve minibüs sürücülerine göz açtırmıyor

Polis otobüs ve minibüs sürücülerine göz açtırmıyor

-Korona virüs tedbirleri için trafik ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi

DÜZCE - Korona virüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında alınan önlemler çerçevesinde Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Sürücü ve yolcuları alınan korona virüs tedbirleri çerçevesinde bilgiler veren trafik ekipleri, özellikle sürücüleri yolcuların toplu taşıma araçlarında oturma düzeni konusunda uyarılarda bulundu.

Dünyada binlerce can alan Türkiye'de ise yayılmasının önüne geçebilmek için alınan önlemler çerçevesinde toplu taşıma araçlarına da düzenleme getirildi. Yapılan düzenlemeyle ilgili olarak yayınlanan genelgeye göre; Toplu taşıma araçlarında İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları (şehirler arası yolcu otobüsleri dahil), araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek, araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak. Bu genelge çerçevesinde Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde belediye halk otobüsleri ve ilçelere yolcu taşıyan dolmuş ve minibüslerde denetleme yaptı. Korona virüs salgınına karşın maske ve eldivenlerle denetim yapan trafik ekipleri toplu taşıma araçlarında yolcuların oturma düzenlerini kontrol ederken, araçlarında sigorta, muayene kontrolü yaptı. Sürücüleri uyaran trafik ekipleri, yolculara da toplu taşıma araçlarında uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

Korona virüs salgını dolayısıyla insanların toplu taşıma araçlarını kullanmamaları ve toplu taşıma araçlarındaki boşluklar da dikkatlerden kaçmadı.

Polis otobüs ve minibüs sürücülerine göz açtırmıyor

Kaynak: İHA

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Polis otobüs ve minibüs sürücülerine göz açtırmıyor

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