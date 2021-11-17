Polis, oto çekicilerini takip ederek otomobil hırsızlarını yakaladı - Haberler
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Polis, oto çekicilerini takip ederek otomobil hırsızlarını yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polis, oto çekicilerini takip ederek otomobil hırsızlarını yakaladı

Aksaray'da çaldığı araca sahte plaka takan otomobil hırsızları, polis ekiplerinin Kırşehir'de oto çekicilerde yaptığı teknik takip sonucu yakalandı.

KIRŞEHİR (İHA) - Aksaray'da çaldığı araca sahte plaka takan otomobil hırsızları, polis ekiplerinin Kırşehir'de oto çekicilerde yaptığı teknik takip sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki kamyonetin çalınması ve sonrasındaki otomobil hırsızlıklarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kırşehir'de çalışamaz durumdaki eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da sattıkları ileri sürülen 4 kişi, polis ekiplerinin Kırşehir'de yer alan oto çekicileri takibe almasıyla yakalandı. Müşteki ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, çalışamaz durumda olan park halindeki eski bir kamyonetin çekiciye yüklenerek Aksaray'a götürdüğünü tespit etti. Şüpheli K.Ç.'yi Aksaray'da çaldığı aracı parçalarken yakalayan ekipler, diğer şüpheliler M.M. (20) ve A.G'yi (23) de Kırşehir'de farklı adreslerde gözaltına aldı. Ekipler araç hırsızlığının diğer şüphelisi B.S.'yi arama çalışmaları başlatırken, şüphelilerden M.A. da, Aksaray'da polisten kaçarken yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak Kırşehir'e getirildi.

Yakalanan şüpheliler, K.Ç., M.M., A.G. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRŞEHİR

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