Eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da satan 4 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da satan 4 kişi yakalandı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de çalışmayan eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da sattıkları ileri sürülen 4 kişi yakalandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de çalışmayan eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da sattıkları ileri sürülen 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, park halindeki bir kamyonetin çalınması olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Müştekinin ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, kamyonetin çekiciye yüklenerek Aksaray'a götürüldüğünü tespit etti.

Olayın faillerinden K.Ç'yi Aksaray'da aracı parçalarken yakalayan ekipler, diğer şüpheliler M.M. (20) ve A.G'yi (23) de Kırşehir'de farklı adreslerde gözaltına aldı. Şüphelilerden B.S'nin aranmasına devam ediliyor.

Öte yandan, Kırşehir'de geçen yıl ocakta çekiciyle çalınan otomobilin şüphelisi M.A. da Aksaray'da kovalamaca sonucu yakalanarak Kırşehir'e getirildi.

K.Ç, M.M, A.G. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da satan 4 kişi yakalandı

Eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da satan 4 kişi yakalandı

Eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da satan 4 kişi yakalandı

Eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da satan 4 kişi yakalandı

Eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da satan 4 kişi yakalandı

Eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da satan 4 kişi yakalandı

Eski araçları çekiciyle çalarak Aksaray'da satan 4 kişi yakalandı

Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar

Magandalıkta son nokta! Trafiğe açık yolu kendi başlarına kapatıp yarış yaptılar

 Son dakika haberi | Evinde bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ve 2 kişi gözaltında

Son dakika haberi | Evinde bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ve 2 kişi gözaltında

 Bursa'da sokak ortasında eşine sözlü şiddet uygulayan şüpheli, hastanede polis ekiplerine saldırdı

Bursa'da sokak ortasında eşine sözlü şiddet uygulayan şüpheli, hastanede polis ekiplerine saldırdı

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title