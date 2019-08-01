Polis ortada kaldı, 5 araba birbirine girdi

Polis ortada kaldı, 5 araba birbirine girdi

Aydın'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araba birbirine girdi.

1.08.2019 17:11
Polis ortada kaldı, 5 araba birbirine girdi

Aydın'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araba birbirine girdi. Kazada araçların ortasında kalan trafik polislerini taşıyan ekip otosu da zarar gördü.

Kaza akşam saatlerinde Aydın-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde araçlar Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü önünde birden birbirlerine çarpmaya başladı. Kazada birbirine giren araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araçlar arasında kalan görevi başındaki trafik polislerini de taşıyan ekip otosu hasar gördü. Kazada yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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