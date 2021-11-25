Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde aynı binada bulunan 2 dairede 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda 71,41 gram kubar esrar ile 1,80 gram tütünle karışık esrar, 383,91 gram metamfetamin, 40 uyuşturucu hap, cam düzenek, hassas terazi, alüminyum folyo parçaları ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 4 bin 400 lira ve 5 dolar ele geçirildi.

Aramalar devam ederken uyuşturucu madde satın almak amacıyla adreslere gelen 3 kişinin üzerlerinde yapılan aramada ise 4 uyuşturucu hap, 6,93 gram kubar esrar ve cam düzenek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.