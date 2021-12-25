POLİS OPERASYONUNDA, SOBADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Haberler
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POLİS OPERASYONUNDA, SOBADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis operasyonda; evde sobanın içine gizlenen, tek kullanımlık 2 gram esrar ile 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

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OSMANİYE'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis operasyonda; evde sobanın içine gizlenen, tek kullanımlık 2 gram esrar ile 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu suçuna karışan 6 kişiyi tespit etti. Savcılık koordinesinde harekete geçen ekipler, çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan A.Ç., G.A., G.K., M.T., A.Ç. ve Ç.Y., gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; sobanın içine gizlenen, tek kullanımlık 2 gram esrar ile 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Ç.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

POLİS OPERASYONUNDA, SOBADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

POLİS OPERASYONUNDA, SOBADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

POLİS OPERASYONUNDA, SOBADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

POLİS OPERASYONUNDA, SOBADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

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