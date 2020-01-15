Polis operasyonunda esrar içerken yakalandılar
Haberler » 3. Sayfa » Polis operasyonunda esrar içerken yakalandılar - Haberler

Polis operasyonunda esrar içerken yakalandılar

Hatay'da polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda uyuşturucu içtikleri görülen 4 şüpheli, gözaltına alındı.

15.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:27
Polis operasyonunda esrar içerken yakalandılar

'da ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda uyuşturucu içtikleri görülen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonda, ev içerisinde esrar içen F.K., K.D., F.P. ve O.S. isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramada içime hazır 4.72 gram esrar maddesi, 140 gram esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi.


F.K., K.D. ve F.P. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, O.S. isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri