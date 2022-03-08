Polis operasyonunda 10 bin adet kaçak makaron ile tütün ele geçirildi - Haberler

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Polis operasyonunda 10 bin adet kaçak makaron ile tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polis operasyonunda 10 bin adet kaçak makaron ile tütün ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 bin adet kaçak makaron ile 433 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 10 bin adet kaçak makaron ile 433 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünden durumundan şüphelenilen bir kamyonet durduruldu. Kamyonette arama yapan polis ekipleri 410 kg bandrolleri yıpranmış paketler içerisinde kıyılmış tütün, 23 kg bandrolsüz paketler içerisinde kıyılmış tütün ve 10 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından İ.A., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Polis, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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