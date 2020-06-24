Polis operasyonu sırasında uyuşturucuyu banyo giderine döken şüpheli kadın tutuklandı
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Polis operasyonu sırasında uyuşturucuyu banyo giderine döken şüpheli kadın tutuklandı

Adana'da polisin evine yaptığı operasyon sırasında sentetik uyuşturucuyu banyo giderine döktüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

24.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:24

Adana'da polisin evine yaptığı operasyon sırasında sentetik uyuşturucuyu banyo giderine döktüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki müstakil bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

Ekip, evden çıkan şüpheli Muhammet A'yı takibe alarak durdurdu. Üzerinden 4 gram sentetik uyuşturucu çıkan zanlı, uyuşturucuyu kullanmak için satın aldığını öne sürdü.

Bunun üzerine ekipler, adrese operasyon yaptı.

Polis uyarılara rağmen evin kapılarını açan olmayınca iki kapıyı kırarak içeriye girdi.

İkametteki şüpheli Hacer U'nun (34) ellerinin ıslak olduğunu fark eden polis ekipleri, yaptıkları araştırmada banyo giderine dökülmüş bir miktar sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan zanlılardan Muhammet A, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Hacer U. ise sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis operasyonu sırasında uyuşturucuyu banyo giderine döken şüpheli kadın tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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