Polis Önceden Uyardı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, kırmızı ışık denetimi yapacağı noktaları ve kesilecek cezaları önceden duyurdu.

Sivas'ta ışık ihlalinin neden olduğu kazaların artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ışık denetimlerini yoğunlaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü farklı bir uygulamaya imza atarak, ışık ihlali denetimi yapacağı noktaları önceden kamuoyu ile paylaşıp kesilecek ceza miktarını da duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şehrimizin ana arterleri üzerinde yer alan; Dört İşletme kavşak, 50'. Yıl kavşak, Dört Yol kavşak, Kepçeli kavşak, Kılavuz kavşak ve Ulu Camii kavşak olmak üzere, trafik ışığı bulunan kavşaklarda sivil araç ve personelle kamera kaydı alınmak suretiyle, kırmızı ışıktageçtiği tespit edilecek araçlara Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-b maddesi uyarınca 235 TL para cezası kesilecek. Sürücü belgesine 20 ceza puanı cezai işlem uygulanacaktır." denildi. - SİVAS