Polis önce öğrenciler için uyardı, sonra voleybol oynadı

Polis önce öğrenciler için uyardı, sonra voleybol oynadı -Adana'da okul önlerinde hassas burunlu narkotik köpeğiyle uygulama yapan polis daha sonra öğrencilerle voleybol oynadı Adana'da okul önlerinde hassas burunlu narkotik köpeğiyle uygulama yapan polis daha sonra öğrencilerle voleybol oynadı.

Polis önce öğrenciler için uyardı, sonra voleybol oynadı

-Adana'da okul önlerinde hassas burunlu narkotik köpeğiyle uygulama yapan polis daha sonra öğrencilerle voleybol oynadı

ADANA - Adana'da okul önlerinde hassas burunlu narkotik köpeğiyle uygulama yapan polis daha sonra öğrencilerle voleybol oynadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube ekipleri, okul çevrelerinde uygulama yaptı. Ekipler, uygulama yaptığı bölgelerde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslar ile park ve bahçeler, tütün mamulü satışı yapan yerler, kıraathane ve internet kafe gibi yerlerde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yaptı. Uygulamada narkotik dedektör köpek 'Şans' ile parklarda arama yapıldı. Polis öğrencilere, sürücülere ve esnafa korona virüs tedbirlerini içeren bilgilendirici broşürler dağıttı. Polis bu uyarıları yaptıktan sonra öğrencilik yıllarına geri döndü. Hacı Hatice Turgut Anadolu Lisesi öğrencileriyle okul bahçesinde voleybol oynadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe