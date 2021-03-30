Polis olmak isteyen Hakkarili gençler Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle sınava hazırlanıyor
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Polis olmak isteyen Hakkarili gençler Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle sınava hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Polis olmak isteyen Hakkarili gençler Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle sınava hazırlanıyor

Hakkari'de polis olma hayalini gerçekleştirmek isteyen gençler, İl Emniyet Müdürlüğünden kurs desteği alıyor.

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Hakkari'de polis olma hayalini gerçekleştirmek isteyen gençler, İl Emniyet Müdürlüğünden kurs desteği alıyor.

Kentin farklı mahallelerinde yaşayan ve polis olmak isteyen bir grup genç, İl Emniyet Müdürlüğünden destek istedi.

Bunun üzerine görevlendirilen polis ekipleri, Kıran Mahallesi'ndeki spor salonunda kurs açarak, çeşitli malzemelerden oluşan parkur hazırladı.

Haftanın belirli günlerinde kursa gelen gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı salonda, antrenör polisler eşliğinde 27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kapsamında yapılacak fiziki yeterlilik sınavında başarılı olmak için ter döküyor.

Polis adayı İbrahim Özer, kentte imkanlar kısıtlı olduğu için İl Emniyet Müdürlüğünden sınavlara hazırlanmak amacıyla yardım istediklerini söyledi.

Bu taleplerine polislerin kayıtsız kalmadığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Polis ağabeylerimiz sağ olsunlar, bizi kırmadılar, imkan sağladılar. Biz de parkurda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 3 aydır çalışıyoruz ve çok güzel gidiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buradaki antrenörlerin spor geçmişi var. Parkur çalışmalarını çok güzel öğretiyorlar. Desteklerinden dolayı polislerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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