Polis olmak istediğini söyleyen çocuğun evine polislerden sürpriz ziyaret - Haberler

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Polis olmak istediğini söyleyen çocuğun evine polislerden sürpriz ziyaret

AA, Mahmut Coşkun - Güncel
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Polis olmak istediğini söyleyen çocuğun evine polislerden sürpriz ziyaret

Boyabat ilçesinde polis olmak isteyen çocuğun evini ziyaret eden polis ekipleri, çocuğa polis kıyafeti hediye etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Boyabat ilçesinde polis olmak isteyen çocuğun evini ziyaret eden polis ekipleri, çocuğa polis kıyafeti hediye etti.

Boyabat ilçesinde Abdülkerim Yavaş, Sinop Emniyet Müdürlüğü mail ihbar hattına, 7 yaşındaki oğlu Akif Ensar Yavaş'ın sürekli polis olmak istediğini ne zaman büyüyeceğini ve polis olacağını sorduğunu, polis kıyafeti giymeyi çok istediğini bildirmesi üzerine, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuğun evini ziyaret ettiler.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evinde ziyaret ettikleri Akif Ensar Yavaş'a polis kıyafeti hediye etti.

Polislerin ziyaretinden büyük mutluluk yaşayan Yavaş, polislere teşekkür etti.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Boyabat, Polis, Güncel, Haberler

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