Polis olma hayali kuran Tolga'ya doğum günü sürprizi

Malkara'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis olmak isteyen Tolga'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Malkara'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis olmak isteyen Tolga'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Polis ekipleri, büyüyünce polis olma özlemi duyan Tolga Ayduğan'ın Yeni Mahalle Fulya Sokak'taki evine giderek, ona doğum günü sürprizi yaptı. 13 yaşına giren Tolga, zili çalan kapıyı açınca büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, "Böyle bir sürprizi beklemiyordum. Çok mutlu oldum" dedi.

"Biz evdeyiz, siz de evde kalın"

Malkara polisine teşekkür eden Tolga, "Bugün doğum günüm ve 13 yaşına girdim. Polis abilerim ve polis ablalarım beni yalnız bırakmadılar. Böyle bir sürprizle karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Polisleri çok seviyorum, büyüyünce polis olmak istiyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biz sokağa çıkamıyoruz, insanlar da mecbur kalmadıkça çıkmasın. Evlerimizde kalalım" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA