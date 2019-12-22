: Polis olduğunu söyleyerek kimlik kontrolü yapan kişi gözaltına alındı

22.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:52

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü yapan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Selvilitepe Mahallesi'nde Erdal T, evlerine giden anne ve kızın önüne geçerek polis olduğu söyledi ve kimlik kontrolü yapmak istedi.

Erdal T'den şüphelenen anne ve kızı durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri Erdal T'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

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