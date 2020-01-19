Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı (2)

19.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:05

TUTUKLANDI

Antalya'da, evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya kendisini polis olarak tanıtıp, bindirdiği aracında dövdükten sonra tecavüze kalkışan Mehmet Göğce, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Göğce; 'nitelikli cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA