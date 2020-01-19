Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı (2)
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Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı (2)

TUTUKLANDIAntalya'da, evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya kendisini polis olarak tanıtıp, bindirdiği aracında dövdükten sonra tecavüze kalkışan Mehmet Göğce, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

19.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:05
Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı (2)

TUTUKLANDI

'da, evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya kendisini olarak tanıtıp, bindirdiği aracında dövdükten sonra tecavüze kalkışan Mehmet Göğce, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Göğce; 'nitelikli cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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