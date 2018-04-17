Polis Okulu Öğrencilerinin Sohbet Abisi Gözaltına Alındı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da FETÖ'nün polis okulu öğrencilerinin sohbet ağabeyi olduğu iddia edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY operasyonu kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Samsun Polis Okulu'ndaki öğrencilerin sohbet ağabeyi olduğu iddia edilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Oğuzhan Yaman, örgütün gaybubet evi olarak adlandırılan hücre evinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuzhan Yaman, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN