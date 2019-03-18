Polis Okulu Öğrencileri Madalyaları Topladı

Samsun'da 18 Mart Şehitler Günü'ne ithafen düzenlenen koşuda Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okuluöğrencileri madalyaları topladı.

Polis Okulu Öğrencileri Madalyaları Topladı

Samsun'da 18 Mart Şehitler Günü'ne ithafen düzenlenen koşuda Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu

öğrencileri madalyaları topladı.

18 Mart Şehitler Gününe ithafen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koşu düzenlendi. Samsun Doğu Park'ta organize edilen koşuda büyük erkekler 4000 metrede 1, 2 ve 3.lük madalyaları Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin oldu. Ayrıca aynı koşunun 4, 5, 6 ve 7. sporcular da 19 Polis Meslek Meslek Yüksek Okulundan çıktı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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