Polis Okulu Müdürü Ogün Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Samsun Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mustafa Karabiber, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksel Okulu Müdürlüğü görevine getirilen Ogün Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samsun Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mustafa Karabiber ve Şube Başkan Yardımcısı Selami Lafci, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olan 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ogün Şahin'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Mustafa Karabiber, "Yeni görevinde başarılar diliyorum. Türkiye'de ve Samsun'da yetkili sendika olarak görev yapıyoruz. Hizmeti memnun sunma çaba ve gayreti içerisindeyiz. Üyelerimizin talepleri hak ve menfaatleri için sendikal çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sayın Müdürümüze gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Müdür Ogün Şahin ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Büro Memur-Sen Şube Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN