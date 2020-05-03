Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim öğretim yapılmayacak
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Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim öğretim yapılmayacak

Polis okullarında mayıs sonuna kadar eğitim öğretim yapılmayacak
03.05.2020 21:44 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:44

Polis Akademisi Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ile tüm polis meslek yüksek okulları (PMYO) ve polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) bu ayın sonuna kadar eğitim öğretimin yapılmayacağını bildirdi.

Polis Akademisi Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ile tüm polis meslek yüksek okulları (PMYO) ve polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) bu ayın sonuna kadar eğitim öğretimin yapılmayacağını bildirdi.

Akademinin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca, ülke çapında örgün eğitime mayıs ayı sonuna kadar ara verilmesi üzerine, İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan genelgeye göre Başkanlığımıza bağlı PAEM ile tüm PMYO ve POMEM müdürlüklerinde mayıs ayı sonuna kadar eğitim-öğretim yapılmayacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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