Polis Öğrencilere Eğitim Verdi

Samsun'un Havza ilçesinde öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı ve güvenlik önlemleriyle ilgili bilgiler verildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik birimi tarafından Şehit Faruk Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim semineri düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Cengiz Metin'in katılımıyla düzenlenen seminerde, öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı ve trafik kuralları, güvenli internet kullanımı, hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek önlemler ve 155 Polis İhbar Hattı kullanımı gibi konularda eğitim verildi.

Seminerle ilgili değerlendirmede bulunan Metin, tüm çalışmalarının öğrencilerin güvenliği için olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin güvenliği için 7 gün 24 saat görevdeyiz. Tüm okullarımızda öğrencilerimize yönelik seminerlerimize devam edeceğiz." dedi.