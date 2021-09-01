Son dakika! Polis, öğrencilere "Cesur Maskot" ile Kovid-19 bilgilendirmesi yaptı

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda yüz yüze eğitimlerin başlaması nedeniyle koronavirüs bilgilendirmesi yaptı.