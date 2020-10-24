Polis noktasına hızlı giren TIR, tedirginliğe neden oldu
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Polis noktasına hızlı giren TIR, tedirginliğe neden oldu

24.10.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:01
Polis noktasına hızlı giren TIR, tedirginliğe neden oldu

ÇORUM'da şoförünün kontrolünden çıkan TIR, polisin uygulama noktasındaki dubaları devirerek 300 metre ileride durabildi.

ÇORUM'da şoförünün kontrolünden çıkan TIR, polisin uygulama noktasındaki dubaları devirerek 300 metre ileride durabildi. Polisler TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulurken, fren aksamının arızalandığını öne sürülen şoför hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Olay, gece saatlerinde Çorum- Samsun karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Nusret Yamık (42) idaresindeki demir yüklü TIR, hızla uygulama noktasına daldı. Çevredeki dubaları ve polis maketlerini deviren TIR, 300 metre ileride durabildi. Polis memurları sağa sola kaçışarak TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu. Fren aksamında arıza olduğu gerekçesiyle duramadığını öne süren şoför hakkında yasal işlem başlatıldı.


Polis noktasına hızlı giren TIR, tedirginliğe neden oldu
Polis noktasına hızlı giren TIR, tedirginliğe neden oldu
Polis noktasına hızlı giren TIR, tedirginliğe neden oldu
Polis noktasına hızlı giren TIR, tedirginliğe neden oldu
Polis noktasına hızlı giren TIR, tedirginliğe neden oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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