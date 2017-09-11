Polis Noktasına 50 Metre Kala Fark Edilen Hain Tuzak Böyle İmha Edildi

Polis noktasına 50 metre kala fark edilen hain tuzak böyle imha edildi

Pertek'ten Tunceli'ye gidiş yolunda polis kontrol noktasına 50 metre uzaklıktaki kaldırım çalışmasının bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yerleştirilen EYP, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edilerek imha edildi

EYP, kontrollü bir şekilde imha edilerek yol tekrar trafiğe açıldı



TUNCELİ - Pertek'ten Tunceli'ye gidiş yolunda polis noktasına 50 metre kala yerleştirilen ve güvenlik güçleri tarafından fark edilen bomba imha edildi, yol tekrardan trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Pertek ilçesinde güvenlik güçleri, zaman zaman güvenlik gerekçesiyle uygulama yapılan polis noktasına 50 metre kala, manhole yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıyı fark etti. Bunun üzerine güvenlik güçleri çevre güvenliğini alarak, yolu trafiğe kapattı. Tunceli İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba uzmanları bölgede gerekli çalışmayı yaptıktan sonra patlayıcıyı kontrollü bir şekilde patlatarak imha etti.

Yol trafiğe tekrar açıldı

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Pertek ilçe girişinde polis yol kontrol noktasına 50 metre uzaklıkta halen devam eden kaldırım çalışmaları olduğu alanda içerisinde naylona sarılı vaziyette pil batarya bloğu ve kablolar olduğu görülmüş yapılan incelemede manhole EYP yerleştirildiği tespit edilmiştir. İl merkezinden gönderilen bomba imha ve olay yeri inceleme görevlileri intikal edene kadar askeri birlikten çağrılan bomba imha uzmanları ile tespit ve imha çalışmaları başlatılmıştır. Polis bomba imha uzmanının olay yerine intikali ile birlikte gerekli çevre tedbirleri alınarak EYP kontrollü bir şekilde imha edilmiştir"denildi.