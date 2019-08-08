08.08.2019 06:44

Polis noktası yakınlarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi

ADANA - Adana merkez otogarında bulunan polis noktası yakınına bırakılan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Seyhan İlçesi Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otogarda polis noktasının 15 metre yakınına bırakılan şüpheli çantayı fark eden güvenlikler durumu nokta polisine bildirdi. Otogar polisi bomba olma olasılığına karşılık olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Çantanın bulunduğu 30 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekildi. Otogar güvenliği ile polis güçleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı çantaya yerleştirdiği fünye ile kontrollü patlamaya gerçekleştirdi.

Kontrollü patlamanın ardından bomba imha uzmanı çantanın boş olduğu tespit etti. Kısa süreli panik ardından çevredeki vatandaş rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA