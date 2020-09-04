Polis müşteri gibi iletişime geçtiği hırsızları yakaladı - BURSA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polis müşteri gibi iletişime geçtiği hırsızları yakaladı - BURSA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çalıntı mal sattığı tespit edilen kişilere müşteri gibi davranan polis, şüphelileri yakaladı.

04.09.2020 18:50 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:56

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çalıntı mal sattığı tespit edilen kişilere müşteri gibi davranan polis, şüphelileri yakaladı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, son zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarını mercek altına aldı.

Zanlıların çalınan bazı malzemeleri sosyal medyada sattıklarının tespit edilmesi üzerine ekipler, bu kişilerle müşteri gibi iletişime geçti.

Önce kent merkezinde bir adres veren zanlılar, buluşmaya az bir zaman kala adres değiştirerek, polislerin alıcı oldukları ürünleri Kumsaz'da teslim etmeyi önerdi.

Buluşma noktasına giden ekipler, önce pazarlık yapıp daha sonra kimliklerini göstererek, zanlıları suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan iki zanlının verdiği adreslerde, çok sayıda televizyon ve ev eşyası ele geçirilirken, çalıntı ürünler sahiplerine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

Polis müşteri gibi iletişime geçtiği hırsızları yakaladı - BURSA

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Meral Akşener Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Alişan Fatma Girik Okan Bayülgen
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Enner Valencia Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Ankara Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Polis müşteri gibi iletişime geçtiği hırsızları yakaladı - BURSA - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 19:02:11. #1.14#
title