Son dakika haber: Korsan taksici hayatının şokunu yaşadı... Polis müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı, o anlar kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Korsan taksici hayatının şokunu yaşadı... Polis müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı, o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Korsan taksici hayatının şokunu yaşadı.

Korsan taksici hayatının şokunu yaşadı... Polis müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı, o anlar kameraya yansıdı

Adana'da trafik polisleri müşteri kimliğinde korsan taksiciyi yakalarken o anlar saniye saniye görüntülendi

ADANA - Adana'da trafik polisleri müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesinde korsan taksici olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçip adreste çalışma yapmaya başladı. Polis yapılan çalışmada M.B.H. isimli sürücünün korsan taksi çalıştırdığını belirledi. Polis bu tespit üzerine müşteri kimliğinde telefonla taksiciyi arayıp 100 lira karşılığında Buruk Mezarlığına götürülmesi konusunda anlaştı. Taksici daha sonra çağrılan yere geldi. Sivil polis taksiye bindi. Bu sırada polisler taksiyi takibe başladı. Taksi verilen adrese doğru yola çıktı. Bu arada sivil polis taksiciye ücreti verdi. Bir süre sonra ise polisler taksiyi durdurdu. Polis taksiciye otomobilde bulunan kişiyi sorunca taksici arkadaşı olduğunu taksicilik yapmadığını söyledi. Ancak arkadaşı dediği kişi bu sırada polis kimliğini çıkartınca taksici şok oldu. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Polis taksiciye Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımaktan 6 bin 700 lira trafik idari para cezası verip aracı da 60 gün trafikten men etti.

Son dakika haber: Korsan taksici hayatının şokunu yaşadı... Polis müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber: Korsan taksici hayatının şokunu yaşadı... Polis müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber: Korsan taksici hayatının şokunu yaşadı... Polis müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber: Korsan taksici hayatının şokunu yaşadı... Polis müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber: Korsan taksici hayatının şokunu yaşadı... Polis müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber: Korsan taksici hayatının şokunu yaşadı... Polis müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı, o anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Nikos Dendias Devlet Bahçeli Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müjde Ar Cansu Dere Merve Dizdar
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Korsan taksici hayatının şokunu yaşadı... Polis müşteri gibi davranıp korsan taksiciyi yakaladı, o anlar kameraya yansıdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 10:28:26. #1.16#

title