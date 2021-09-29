POLİS MÜDÜRÜNDEN IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYE: CEZANI BEN ÖDERİM, YETER Kİ SİZE BİR ŞEY OLMASIN - Haberler
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POLİS MÜDÜRÜNDEN IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYE: CEZANI BEN ÖDERİM, YETER Kİ SİZE BİR ŞEY OLMASIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da trafik denetiminde aracıyla kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilip ceza kesilen Selahattin Dinç, polis memuruna, 'Memur Bey yapacağınız bir şey yok mu" diye sordu.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da trafik denetiminde aracıyla kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilip ceza kesilen Selahattin Dinç, polis memuruna, 'Memur Bey yapacağınız bir şey yok mu" diye sordu. Denetimlere katılan İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ise Dinç'e, 'Eğer kesilen cezayı ödeme imkanın yoksa ben kendi maaşımdan inanın öderim. Yeter ki sizlerin canına bir şey olmasın' dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ak Şemsettin Cami Kavşağı'nda dron ile kırmızı ışık denetimi yapıldı. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler, dron ile tespit edildi. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde 35 araç sürücüsüne, kırmızı ışık ihlali nedeniyle toplam 10 bin 990 TL para cezası uygulandı.

Aracıyla kırmızı ışıkta geçtiği için kontrol noktasında durdurulan Selahattin Dinç, trafik polisine, 'Memur Bey yapacağınız bir şey yok mu" diye sordu. Denetimlere katılan İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ise sürücüye, 'Eğer kesilen cezayı ödeme imkanın yoksa ben kendi maaşımdan inanın öderim. Yeter ki sizlerin canına bir şey olmasın' dedi.

'AMACIMIZ CEZA KESMEK DEĞİL'

Diğer sürücülerle de konuşan Şube Müdürü Demir, daha önce yaşanmış ve ölümle sonuçlanmış kazaları hatırlatıp, uyarılarda bulundu. Demir, 'Amacımız size ceza kesmek değil, lütfen kurallara uyun. Her bir Çorumlunun canına canım kurban, yeter ki sizlere hiçbir şey olmasın, bizim tek amacımız bu' diye konuştu.

POLİS MÜDÜRÜNDEN IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYE: CEZANI BEN ÖDERİM, YETER Kİ SİZE BİR ŞEY OLMASIN

POLİS MÜDÜRÜNDEN IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYE: CEZANI BEN ÖDERİM, YETER Kİ SİZE BİR ŞEY OLMASIN

POLİS MÜDÜRÜNDEN IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYE: CEZANI BEN ÖDERİM, YETER Kİ SİZE BİR ŞEY OLMASIN

POLİS MÜDÜRÜNDEN IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYE: CEZANI BEN ÖDERİM, YETER Kİ SİZE BİR ŞEY OLMASIN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: POLİS MÜDÜRÜNDEN IŞIK İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜYE: CEZANI BEN ÖDERİM, YETER Kİ SİZE BİR ŞEY OLMASIN - Haberler
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