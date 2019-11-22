Polis müdahale etti, göstericiler tabutları bırakıp kaçtı

22.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:14

Bolivya polisi, protestocuların cenazelerini almak için hastane önünde toplanan göstericilere müdahale etti. Göstericiler ise kaçarken tabutları yollarda bırakmak zorunda kaldı.



Bolivya polisi, öldürülen protestocuların cenazelerini almak için toplanan kalabalığa müdahale etti. Polis, tabutları taşıyan protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Protestocular ise kaçarken tabutları yollarda bıraktı.



Binlerce protestocu geçtiğimiz Salı günü polis operasyonu sırasında öldürülen arkadaşlarının cenazelerini almak için şehir merkezi olarak kabul edilen San Francisco'daki hastanenin önünde toplandı. Tabutları alan göstericiler "katiller" diye sloganlar attığı sırada polis operasyonu başladı. Göz yaşartıcı gazla kalabalığı dağıtmak isteyen polis, protestocuların ara sokaklara dağılmalarını sağladı. Ancak protestocular başka bir meydanda toplandı. Polis, motosikletlerle ikinci kez kalabalığa müdahale etti. Protestocular tabutların bir kısmını sokağın ortasında bırakmak zorunda kaldı.



Ombudsmanlık Ofisi, Perşembe günü yaptığı açıklamada hayatını kaybeden 8 sivilin yapılan otopsilerinde ateşli silah yaralanmasıyla öldüklerini doğruladı. Bolivya'daki geçici hükümet ise ölümcül atışların askerler tarafından yapılmadığını savunuyor.



MAS, Morales'i aday göstermeyecek



Öte yandan Evo Morales'in partisi Sosyalizm Hareketi (MAS), ülkeyi terk eden devlet başkanı Morales'in ve kendisi ile birlikte siyasi sığınmacı olarak Meksika'ya giden yardımcısı Alvaro Garcia Linera'nın gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde aday olmayacaklarını açıkladı.



Morales: "Darbe lityum yüzünden yapıldı"



Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales verdiği son röportajda, "Lityumun bu darbede önemli bir rol oynadığından eminim. Birçok fabrika açmayı planlıyorduk. Bolivya açacağı bu fabrikalar sayesinde dünya için lityum fiyatını belirleyebilecekti. Şimdi bazı sanayileşmiş ülkelerin rekabet istemediğini fark ettim" ifadelerini kullandı. - LA PAZ

Kaynak: İHA