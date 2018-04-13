Gecekondusunu Yıktırmak İstemeyen Baba 6 Aylık Bebeğini Çatıdan Attı
Güney Afrika'da gecekondularının yıkılmasını engellemek isteyen bir baba, 6 aylık kızıyla birlikte çatıya çıkarak, çocuğunu atma tehdidinde bulundu. Polisin müdahalesine rağmen baba dediğini yaptı, bebek mucize eseri ölmedi.
Güney Afrika'da gecekondularının yıkılmasını engellemek isteyen bir baba, 6 aylık kızıyla birlikte çatıya çıkarak, çocuğunu atma tehdidinde bulundu. Polisin müdahalesine rağmen baba, bebeğini çatıdan attı.
ÇEVREDEKİLER "AT, AT" DİYE BAĞIRDI
Polisler ise 38 yaşındaki adamı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada çevrede toplananlar öfkeli adamı kışkırtarak, "at, at, at" diye tezahürat yaptı.
BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ
İkna çabaları sonuç vermeyince polislerden biri adama müdahale etti ancak kızını atmasını engelleyemedi. Çatıdan düşen 6 aylık bebeği aşağıdaki polisler yakaladı. 38 yaşındaki adam gözaltına alındı. Bebeğin sağlık durumu ise iyi.
Port Elizabeth kentinin yakınlarındaki 90 gecekondu için yıkma kararı çıkmıştı.
YORUMLAR (5)
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Gökten taş yağsa,,kim önleyebilir.?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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kendini at çoçuktan ne istiyonCevap Yaz 27 Yayından Kaldır
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O çocuğa evden önce her zorlukta her korkusunda sığınıp güvenebileceği bir baba lazım. Yazıklar olsun senin gibi babaya , evsiz kalaydın da çocuğuna bu travmayı yaşatmayaydın. Çöplükte kalmak pahasına da olsa, çocuğunu çatıdan sallamak yerine sıkı sıkı kucaklayabileydin. Yazık o çocuğa ki senin gibi bir babası var.Cevap Yaz 21 Yayından Kaldır
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At at at öylemi? İnsanlar cinnet geçiriyorCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Bırak kızını insan bi hayvani dahi atamaz nasıl bir vicdanCevap Yaz 20 Yayından Kaldır