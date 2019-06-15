Polis, motosikletle sınava yetiştirdi

Kaynak: DHA

EDİRNE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan bir öğrenciyi polis motosiklete alarak yetiştirdi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf büyük ilgi gördü.Edirne'de Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde YKS girecek yüzlerce öğrenci aileleriyle birlikte geldi. Kapılarda yapılan sıkı aramadan geçen öğrenciler kendileri için ayrılan sınıflara geçerken, sınava geç kalan bazı öğrencilerde koşarak sınava girmeyi başarırken geç kalanlar ise içeri alınmadı.POLİS MOTORUYLA SINAVA YETİŞTİEdirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün motorize ekiplerinde görevli bir polis, devriye yürüttüğü sırada bir öğrencinin koştuğunu gördü. Sınav yerine 1 kilometre uzaklıkta bulunan öğrenciyi motosikletine alan polis, sınava yetiştirmeyi başardı. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.Edirne'de Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde YKS'ye girecek yüzlerce öğrenci aileleriyle birlikte sınav yerine geldi. Kapılarda yapılan sıkı aramadan geçen öğrenciler kendileri için ayrılan sınıflara geçerken, sınava geç kalan bazı öğrenciler de koşarak salona girmeyi başardı. 10.15'den sonra gelenler ise içeri alınmadı.'SOHBET EDENLER BİLE UYARILDI'Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, polis ekiplerine verdiği talimatta sınav yapılan salonun çevresinde gürültü yapılmaması için önlem alınmasını istedi. Ekipler bu uyarının ardından bina evresinde seyyar satıcıları uzaklaştırıp, inşaat faaliyetlerini durdurdu. Polis, yoldan geçen sürücüleri klakson çalmamaları konusunda uyardı Polis, sınav sırasında öğrencilerin rahatsız olmaması için okul çevresinde sohbet eden velileri de bu bölgelerden uzaklaştırdı.- Edirne