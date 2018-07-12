Polis Motosikletine Çarptıktan Sonra Kaçan Zanlılar Yakalandı

Polis Motosikletine Çarptıktan Sonra Kaçan Zanlılar Yakalandı

- Otomobilin yunus timlerine çarpıp kaçtığı anın güvenlik kamerası görüntüsü GAZİANTEP - Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken motorlu polis ekibine otomobille çarpan iki zanlı yakalandı.

- Otomobilin yunus timlerine çarpıp kaçtığı anın güvenlik kamerası görüntüsü GAZİANTEP - Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken motorlu polis ekibine otomobille çarpan iki zanlı yakalandı. Öte yandan, motosikletli polislerin yara almadan atlattığı çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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