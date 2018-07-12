Polis Motosikletine Çarptıktan Sonra Kaçan Zanlılar Yakalandı
- Otomobilin yunus timlerine çarpıp kaçtığı anın güvenlik kamerası görüntüsü GAZİANTEP - Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken motorlu polis ekibine otomobille çarpan iki zanlı yakalandı.
- Otomobilin yunus timlerine çarpıp kaçtığı anın güvenlik kamerası görüntüsü GAZİANTEP - Gaziantep'te "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken motorlu polis ekibine otomobille çarpan iki zanlı yakalandı. Öte yandan, motosikletli polislerin yara almadan atlattığı çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.