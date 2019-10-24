24.10.2019 17:50

Polis motosikleti ıslanmasın diye kırık şemsiyesiyle bekleyen Eylül'e, hediyeler verildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kırık şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruyan ilkokul öğrencisi Eylül Karaca'ya (7), İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şemsiye ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği'ne bağlı bir ekip, düzenlenen program için geçen 16 Ekim'de Karaçulha Şehit Mustafa Gökdal İlkokulu'na gitti. Ekip, motosikletini okul bahçesine park edip, binaya girdi. Havanın yağmurlu olması nedeniyle 2. sınıf öğrencisi Eylül Karaca, elindeki kırık şemsiyeyi polis motosikletinin üzerine tutarak, teneffüs boyunca ıslanmaktan korumaya çalıştı. O anlar okulun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüleri izleyen okul idaresi, çiftçilikle uğraşan ailenin 4 çocuğundan biri olan Eylül Karaca'nın bu davranışı nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı. Durumu öğrenen Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, bir grup polis ekibi ile dün (çarşamba) Karaca'nın sınıfını ziyaret etti. Süel ve beraberindeki polisler, Karaca'ya şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye edip, sınıf arkadaşlarına da çeşitli hediyeler dağıttı.

Kaynak: DHA