Polis metruk binalar ve okul çevrelerinde narkotik uygulamalarını sıklaştırdı
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Polis metruk binalar ve okul çevrelerinde narkotik uygulamalarını sıklaştırdı

Giresun'da metruk binalara yönelik narkotik uygulamaları sıklaştırıldı.

19.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:36
Polis metruk binalar ve okul çevrelerinde narkotik uygulamalarını sıklaştırdı

'da metruk binalara yönelik uygulamaları sıklaştırıldı.


Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan uygulamaya hassas burunlu narkotik köpeği 'Zuma' da destek verdi. İlçe genelinde bulunan 15 metruk binada ve okul çevrelerinde arama yapan ekipleri, şüpheli şahıslar üzerinde de arama ve GBT uygulaması yaptı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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